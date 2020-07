Petit após a goleada sofrida no Dragão: «Há lances que não são admissíveis na 1.ª Liga»

O Beleneses SAD foi este domingo goleado pelo FC Porto e no final da partida Petit considerou que se tratou de "um resultado pesado", mas admitiu que a equipa lisboeta cometeu demasiados erros após o intervalo que ajudam a explicar o 5-0 final no Estádio do Dragão.





"Foi um resultado pesado. Fizemos uma boa 1.ª parte, entrámos muito bem e a fazer o que tínhamos trabalhado. Criámos situações mas não conseguimos fazer golo e depois o FC Porto marca. Foi uma 1.ª parte dividida e podíamos ir com uma igualdade para o intervalo. Tentámos corrigir mas na 2.ª parte cometemos muitos erros, com perdas de bola e muita imaturidade. Foi uma 2.ª parte para esquecer e agora há que analisar, corrigir e preparar o próximo jogo", afirmou o técnico aos microfones da Sport TV."Entraram jogadores não têm jogado tanto. Temos 6 lesionados, outros ficaram no banco porque apresentaram fadiga e risco de lesão. Tentámos dar frescura mas é normal que na 2.ª parte tenha havido uma quebra. Temos andado a jogar com 11, 12 jogadores e isso refletiu-se. Revelámos alguma imaturidade e com lances que não são admissíveis na 1.ª Liga...""Não sou eu que vou explicar, tem de ser o médico ou alguém da SAD. A mim compete-me falar do jogo. Penso que irão explicar na sala de imprensa""Esta equipa já fez coisas boas. Temos sofrido muito esta época, com muitas lesões, trabalhar em campos diferentes e isso massacra muito os jogadores. Mas não serve de desculpa. Há que levantar a cabeça, recuperar física e animicamente porque o jogo com o Moreirense vai ser uma autêntica final para nós."