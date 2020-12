Petit: «As pausas são importantes para recuperar alguns jogadores e foi isso que fizemos»

O treinador do Belenenses SAD disse esta sexta-feira que a pausa competitiva permitiu recuperar alguns jogadores lesionados, que estão aptos para defrontar o lanterna-vermelha Marítimo na 10.ª jornada da Liga NOS.

"As pausas são importantes para recuperar alguns jogadores e foi isso que fizemos. Nem sempre é bom, as dinâmicas estão lá e com a vitória (2-1, sobre o Sp. Braga, na jornada anterior) era importante. O nosso objetivo é chegar à Madeira e lutar pelos três pontos", afirmou Petit, em conferência de imprensa digital de antevisão à partida.

Depois da saída de Lito Vidigal do comando técnico dos maritimistas, o treinador da equipa de sub-23, Milton Mendes, assumiu o cargo de forma interina e teve nesta pausa oportunidade "para trabalhar as suas dinâmicas", enquanto o Belenenses SAD vai "um pouco às escuras", apesar de Petit conhecer o trabalho anterior do brasileiro.

"Nunca trabalhei com ele, mas conheço-o, vi o que trabalhou para o Farense (na jornada anterior) e o que estava a fazer nos sub-23. O Marítimo é uma equipa que gosta de ter posse de bola, tem a defesa mais subida, os extremos a jogar muito por dentro e a dar profundidade com os laterais. São jogadores com muita qualidade, que fazem a diferença", analisou.

O Benfica anunciou na quarta-feira o regresso do defesa Pedro Álvaro, que estava emprestado desde o início da temporada ao Belenenses SAD, mas nunca jogou, devido a lesão, com Petit a confirmar ter sido essa a razão para o fim prematuro da cedência.

"O Pedro Álvaro podia vir a ajudar-nos, mas veio com problemas físicos. Tentámos integrá-lo e teve uma recaída. Tentámos outra vez, passados dois meses, teve outra recaída. É um miúdo que tem algum azar com as lesões e precisa de algum tempo de recuperação. Achámos que ele podia recuperar no Benfica", explicou.

Com o mercado de janeiro prestes a iniciar-se, Petit mostrou-se preparado para eventuais entradas e saídas, olhando para as propostas recebidas por atletas do atual plantel como um "sinal de que os jogadores estão a dar boas respostas".

Na próxima quarta-feira, o Belenenses SAD recebe o Sporting de Espinho, do Campeonato de Portugal, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, mas Petit reforçou a ideia do pensamento "jogo a jogo" e da importância deste duelo para o campeonato, para "subir na tabela classificativa", embora deseje "uma semana fantástica" para os 'azuis'.

Com a reintegração do guarda-redes Kritciuk, do médio Afonso Taira e do avançado Cassierra, permanecem no boletim clínico os defesas Gonçalo Silva, Eduardo Kau, Chima Akas e Nilton Varela.

O Belenenses SAD, oitavo classificado, com 11 pontos, visita o Marítimo, 18.º e último, com sete, no sábado, no Estádio dos Barreiros, no Funchal, em jogo que terá início às 15:00, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.