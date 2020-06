Petit ataca fase “em que já se está a apanhar sol”

Ansioso e ambicioso, Petit encara a reta final da temporada com confiança. O treinador do Belenenses SAD destaca as dificuldades naturais para o duelo com o Aves, mas garante que vê a equipa pronta. “O aspeto psicológico vai contar muito. Habitualmente os jogadores já estavam de férias e a apanhar sol com as famílias nesta altura. Estamos habituados a terminar uma época, estar três ou quatro semanas de férias e depois iniciar uma pré-época normal. Mas trabalhámos bem e sabemos que os jogadores se vão apresentar bem. O grupo é fantástico. Mal cheguei aqui disse que era diferente de todos os outros”, confessou o técnico, de 43 anos.

Além de pedir a lei das cinco substituições, Petit ainda falou sobre a imprevisibilidade de enfrentar um Aves diferente. “Sabemos que do outro lado teremos uma equipa que tem jogadores castigados e outros dois rescindiram. Vamos um pouco às cegas em relação ao que é a equipa atual do Aves. Sem o Welinton, por exemplo, todas as dinâmicas mudam”, explicou.