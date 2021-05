Petit: «Às vezes não sou muito valorizado por aquilo que faço»

O Belenenses SAD perdeu (0-2) este domingo frente ao Santa Clara, em jogo a contar para a 33ª Jornada da Liga NOS. Com este resultado os azuis do restelo ficam fora dos lugares de acesso à Liga Conferência Europa da Uefa caso o V. Guimarães triunfe na partida desta noite. Petit considerou que a equipa do Belenenses SAD entrou mal no encontro:

"Triste pelo resultado. Não entrámos muito bem na partida, até ao penálti fomos uma equipa muito macia, a deixar o Santa Clara circular a bola, mas sem criar oportunidades. Depois, mais uma vez um penálti, já é o nono (contra o Belenenses SAD). Fomos à procura do resultado, reagimos, tivemos três grandes situações, em que duas são grandes defesas do Marco Pereira", começou por dizer na conferência de imprensa após o jogo

"Na segunda parte, tentámos mudar e acabámos por dar mais alguma frescura ao meio-campo, passando o Afonso Sousa para a frente, mas sofremos o segundo golo. Estamos tristes por isto, mas orgulhoso do que os meus jogadores têm feito. Não belisca o que eles têm trabalhado ao longo desta época", analisou Petit, mostrando orgulho no percurso realizado pelos azuis do restelo esta época.

"Às vezes, não sou muito valorizado por aquilo que faço ao longo de um projeto. Como treinador, nunca tive formação, a carreira foi no campo, passei de jogador logo para treinador. Aos poucos, vou melhorando. Muita gente estava na expectativa se conseguia fazer uma época inteira. Com as condições, o plantel curto e muita juventude, é um motivo de orgulho. Foi um trabalho que me deu grande satisfação, deu para tirar um pouco aquela ideia que o Petit só salva equipas. Não sou salvador, nem milagreiro", concluiu o técnico do Belenenses SAD com resposta às críticas que lhe são atribuídas.