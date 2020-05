Petit: «Até temos de travar os jogadores às vezes!»

Depois de o Belenenses SAD ser a primeira equipa da Liga a ter um caso positivo - Sithole, médio dos sub-23 -, os azuis já tiveram todos os novos testes negativos e voltaram esta sexta-feira aos treinos coletivos. Quem o afirmou foi Petit, que destacou o desafio que foi ter esse primeiro positivo no futebol português.





"Não foi fácil para nós sermos os primeiros e dar cara. Sabíamos que eventualmente haveria um caso em alguma equipa. Falámos entre nós, sobre como íamos dar a volta e tínhamos de ser um exemplo. Conseguimos que os jogadores perdessem o receio dos treinos. Conseguimos reagir bem, demos um bom exemplo e já fizemos mais testes. Nos últimos deu tudo negativo. Mas nunca é fácil ter o primeiro caso na nossa equipa", revelou o técnico à TVI24.Ainda assim, Petit já vê os jogadores focados no regresso à ação. Por vezes até de mais, contou. "Até temos de os travar de vez em quando porque estiveram muito tempo confinados em casa. Com as saudades que têm de estar com os companheiros é preciso travá-los. Foi novidade meter os treinos assim para que os jogadores se pudessem adaptar. Foram muitos dias isolados, mas aos poucos têm ganho confiança com um trabalho individualizado, às vezes por setores. Aos poucos vão ganhando mais confiança e vamos sentindo aceitação dos jogadores", acrescentou.Questionado sobre como é a vida de um treinador a preparar a equipa para as derradeiras dez jornadas nestas condições, Petit reconheceu que é complicado, embora destaque que os problemas são novos e semelhantes para todos."Isto é uma novidade para todos. Sabemos que estes jogadores vão ter 13 meses de competição. O aspeto psicológico também é muito importante. O feedback que temos tido, da aceitação do trabalho, é importante. A componente tática e técnica é importante, mas física também. Vejo jogos da Bundesliga e vejo a intensidade. Estamos a trabalhar para que os jogadores estejam aptos dentro de 15 dias e dentro do melhor que achamos para a competição. É igual para todos. Estamos esperançados que possamos fazer os últimos dez jogos numa boa base e conquistar muitos pontos. Estávamos num bom momento quando parámos. Há muita ansiedade em começar a jogar. Já sinto isso nos jogadores. Têm trabalhado muito bem. Uma pré-época é importante e é normal ter 7 ou 8 jogos, mas vamos ter a pré-época na competição", rematou.