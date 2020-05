Petit aumenta carga física

O plantel do Belenenses SAD voltou ao trabalho no Jamor, após um dia de folga, e Petit começou a semana com um treino tão intenso que levou os jogadores ao limite, numa altura em que faltam perto de duas semanas para o reinício do campeonato.





Nesta fase, a equipa técnica tem apostado em melhorar os índices físicos dos atletas, que, recorde-se, estiveram confinados em casa durante quase dois meses. Por isso, e pelo facto de ainda não poder haver contacto entre os jogadores – o que só acontecerá depois de realizado o terceiro teste serológico à Covid-19 –, Petit aumentou a carga física para que mais tarde, quando começar o trabalho tático, estes já estejam perto da plenitude. Para hoje estão marcados dois treinos, de manhã e à tarde.Recorde-se que Tomás Ribeiro e Francisco Varela são os únicos lesionados do plantel e não jogam mais esta temporada.