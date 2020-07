Petit: «Aves? Ficamos preocupados com o futebol português»

O Belenenses SAD não depende de ninguém para garantir a permanência na Liga, embora para o fazer nesta jornada precise de olhar para outros resultados. No entanto, Petit não perde tempo a pensar nessa questão, até porque se prefere focar naquilo que a equipa tem de fazer este domingo diante do Gil Vicente.





"Ansiedade? Sentimos vontade de fazer as coisas bem. Preparámos os jogadores nestes três dias e preparámos uma estratégia para o jogo de manhã, sabendo da importância que tem. Estamos focados em querer fazer um bom resultado. Dependemos dos nossos resultados e do nosso trabalho. Estamos preparados para os jogadores darem uma boa resposta", sustentou o técnico dos azuis, que se mostrou preocupado com a ameaça que o Aves fez de faltar ao jogo com o Portimonense na última jornada."Estamos atentos ao que se passa. Claro que ficamos preocupados com o futebol português. Estamos atentos e a ver mas o nosso foco está no que podemos fazer. Não dependemos do Aves, do Tondela… Queremos fazer as coisas bem. Somos os primeiros a jogar e estamos é focados em fazer o melhor. Estas coisas não são boas para o futebol português, mas o foco está no jogo para o Gil Vicente", referiu.A olhar para esse duelo com a formação liderada por Vítor Oliveira, Petit reconheceu qualidade aos gilistas e deixou muitos elogios a Rúben Ribeiro, mas garantiu que os azuis vão entrar com tudo pela conquista dos três pontos."Gil Vicente é uma equipa que tem qualidade, muita malta nova que joga bem, com posse de bola, em transições. Tem o Rúben Ribeiro que está numa forma fantástica e é acima da média. Sabemos das dificuldades que vamos apanhar contra uma equipa moralizada, mas encontram uma equipa que quer os seus objetivos, que passam pela permanência", destacou.Bem disposto como é habitual, Petit falou sobre o regresso de Jorge Jesus ao futebol português, para treinar o Benfica, e também de um outro regresso: o de... Cristina Ferreira à SIC.Regresso do Jesus e da Cristina Ferreira, não é? Foi um dia em cheio! Jorge Jesus é um treinador com qualidade que regressa ao nosso futebol. Gosto dele pessoalmente porque o admiro. É bom para o futebol português. Vi essas notícias à noite. Estamos aqui enfiados o dia todo a trabalhar, mas depois vi o que aconteceu, do Aves, da Cristina Ferreira e do JJ", disse, entre risos.Um dos motivos de felicidade para Petit prende-se com o facto de recuperar várias peças importantes na equipa. Foi o próprio treinador quem afirmou, após uma questão sobre o desgaste da equipa, que André Santos e Silvestre Varela já estão aptos para ir a jogo, enquanto Show deve voltar ao onze, após cumprir um jogo de castigo."A cabeça manda muito no corpo e o corpo reage pelo pensamento. Trabalhámos a equipa para os descansar do jogo com o Braga, a viagem e depois focámos no jogo com o Gil Vicente. Recuperámos alguns jogadores que já vão para jogar como o André, o Varela, o Show. São jogadores que vêm dar outras dinâmicas à equipa e dentro disso temos o plantel já com alguns jogadores disponíveis", sublinhou.