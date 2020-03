Petit concede folga dupla

Satisfeito com o bom momento que o Belenenses SAD está a atravessar, confirmado com o ponto somado em casa do Rio Ave depois de duas vitórias, Petit concedeu dois dias de folga ao plantel. Os azuis, que se conseguiram afastar da zona perigosa, começam amanhã a preparar a receção ao Famalicão do próximo domingo. Para esta partida, o técnico já poderá contar com Show e Nuno Coelho, que cumpriram castigo em Vila do Conde.