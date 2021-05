Petit confirma que vai continuar no Belenenses SAD

Depois de algumas conversas com os jornalistas, nas quais foi deixando pistas ou respondendo apenas com sorrisos suspeitos, Petit acabou com as dúvidas na conferência de imprensa de ontem e confirmou o que todos esperavam: vai continuar a ser o treinador do Belenenses SAD em 2021/22.

“Só falta assinar mas já estou a preparar a próxima temporada. Sinto-me feliz aqui e vou continuar. Durante uma época e meia trabalhámos para criar uma boa base no plantel e enquanto me sentir bem neste projeto e me quiserem cá quero dar continuidade”, resumiu o treinador, confirmando que já está, com a SAD, a trabalhar no plantel para 2021/22. As lacunas estão identificadas. “Só temos três jogadores para o ataque: Silvestre Varela, Cassierra e Miguel Cardoso. O Afonso Sousa também pode jogar na frente e temos o Chico, dos sub-23, mas é curto. Precisamos de gente para a frente mas os alvos estão identificados”, referiu Petit, explicando que a prioridade do Belenenses SAD assenta na renovação de alguns pilares da equipa que terminam contrato: o guardião Kritciuk, os defesas Gonçalo Silva e Rúben Lima e o extremo Silvestre Varela.

Sobre o duelo frente ao FC Porto, o técnico dos azuis não acredita num jogo mais fácil pelo facto de os dragões já terem o 2º lugar seguro mas promete um onze ambicioso. “Queremos acabar o campeonato da melhor maneira, com uma vitória, mas o adversário também quer. Se temos 40 pontos queremos acabar com 43”, sublinhou.