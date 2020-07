Petit: «Conseguimos um ponto importante na luta pela manutenção»

O Belenenses SAD empatou (1-1) na deslocação ao terreno do Sporting de Braga, em jogo da 32.ª jornada da Liga NOS, um resultado que permite à formação orientada por Petit somar 32 pontos, mais dois do que as equipas que compõem os lugares de despromoção (Vitória de Setúbal, Tondela e Portimonense).





No final da partida, o treinador dos azuis do Restelo afirmou que o empate trata-se de "um ponto importante na luta pela manutenção", frente a uma equipa "com muita qualidade"."É um ponto importante, sabíamos que íamos defrontar uma equipa com objetivos diferentes, com muita qualidade, montámos uma estratégia e com o espírito de sacrifício dos jogadores - alguns acabaram de rastos, porque não é fácil vir jogar aqui a Braga -, conseguimos um ponto importante na luta pela manutenção", começou por dizer Petit."As cinco substituições ajudaram, foi decisivo porque o Cassiera entrou e fez golo. Há um desgaste enorme físico e psicológico", concluiu.