Petit: «Desejo sorte ao Mário Silva... a partir de sábado»

Com apenas uma vitória na Liga NOS - logo na 1ª jornada, frente ao V. Guimarães -, o Belenenses SAD recebe o Rio Ave esta sexta-feira e Petit espera que a equipa consiga, finalmente, voltar aos bons resultados e conquistar os primeiros três pontos a jogar em casa.





"Estamos prontos! Temos criado oportunidades mas não temos conseguido concretizar. Estamos a continuar esse trabalho focados no processo ofensivo, com novas dinâmicas para que os jogadores apareçam mais na área. É isso que queremos fazer neste jogo para conseguirmos a vitória", disse o treinador, de 44 anos, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.Sobre o reencontro com Mário Silva, ex-companheiro de equipa no Boavista e amigo de infância, Petit desejou-lhe sorte... mas "só a partir de sábado". "O Mário cresceu comigo, fomos juntos para o Boavista e depois fizemos caminhos diferentes", afirmou, deixando, depois, alguns elogios ao adversário: "O Rio Ave é uma equipa com qualidade, tem bons processos, jogadores com rotinas e bom jogo interior, mas também analisámos e trabalhámos sobre isso. Esperamos um jogo difícil mas queremos somar a primeira vitória em casa."Para este jogo, Petit não poderá contar com sete jogadores: Nilton Varela, Chima Akas, Eduardo Kau, Gonçalo Silva e Pedro Álvaro ainda recuperam de problemas físicos e André Moreira e Miguel Cardoso estão em isolamento por estarem infetados com Covid-19. Todos os testes realizados aos jogadores e staff técnico antes da receção ao Rio Ave tiveram resultados negativos.