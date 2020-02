Petit diz que Belenenses SAD encara Santa Clara como uma final

O treinador Petit disse esta sexta-feira que o Belenenses SAD vai encarar o jogo de sábado com o Santa Clara, da 20.ª jornada da Liga NOS, "como se fosse uma final", tendo em conta a classificação.

"Os pontos estão cada vez mais escassos e, nesse sentido, queremos jogar bem, mas o mais importante são os três pontos. Se conseguirmos uma boa exibição, com um resultado, ainda melhor. Queremos dar o salto na tabela classificativa", afirmou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão à partida, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Na jornada transata, o Belenenses SAD quase surpreendeu o líder Benfica (derrota por 3-2, na Luz), com Petit a considerar que, apesar da derrota, a personalidade da equipa nessa partida dá responsabilidade para responder com um triunfo face aos açorianos.

"[Os jogadores] Deram uma boa resposta, acreditam neste processo e estão a assimilar as ideias. Amanhã [sábado], é uma final, será um adversário difícil, mas queremos conquistar os três pontos junto dos nossos adeptos e isso dá-nos confiança", expressou.

O Santa Clara vem moralizado de duas vitórias consecutivas, com Famalicão e com o Paços de Ferreira, e o técnico dos 'azuis' sublinhou que o jogo terá "grau de dificuldade elevado", elogiando os processos defensivos do adversário, enquanto espera que o Belenenses SAD não sofra golos, algo que ainda não sucedeu desde que assumiu o comando técnico.

"Fora de casa, [o Santa Clara] é uma equipa que sofre muito poucos golos e que trabalha muito bem em termos defensivos. Trabalhamos dentro das nossas ideias e dinâmicas", explicou, acrescentando: "Esperamos não sofrer e conseguir marcar. Se não sofrermos, estamos mais perto de ganhar. Temos muitas oportunidades de golo e acreditamos nas nossas ideias".

Petit mostrou-se satisfeito com os reforços - Rúben Lima, Cafú Phete, Ricardo Ferreira e Nuno Pina -, revelando que já estão disponíveis para, caso assim entenda, darem o seu contributo na receção aos insulares.

O central Tomás Ribeiro, com uma grave lesão que o deverá afastar durante alguns meses, foi operado na quinta-feira, e a ele juntam-se, no boletim clínico, Koffi, Eduardo Kau e Diogo Calila. Tiago Esgaio, a cumprir castigo, também está fora das opções de Petit.

Belenenses SAD, 15.º classificado, com 18 pontos, e Santa Clara, 11.º, com 23, defrontam-se no sábado, às 15:30 horas, em jogo da 20.ª jornada da I Liga, no Estádio Nacional, em Oeiras.