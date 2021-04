Petit: «Dizem que só dava porrada mas estive no top das equipas, na Seleção Nacional...»

Questionado sobre os elogios que Tomás Ribeiro lhe fez em entrevista a Record, Petit abriu o livro de forma sincera e falou sobre a ideia errada que muitas vezes têm em relação a si próprio. O treinador do Belenenses SAD agradeceu os elogios que recebe dos jogadores e explicou a forma como foi moldado ao longo da carreira.





"Não sou muito comercial perante a comunicação social, mas o melhor elogio que posso receber é dos jogadores. É bom ver que passamos a mensagem e que os jogadores interiorizam. Não é só dentro do campo que trabalha. Temos um grupo de 20 e tal jogadores, de mentalidades, culturas e países diferentes. Há que gerir isso. Eles sentem que a qualquer momento podem jogar. Não sou muito chato no balneário deles, sei o que querem, o que gostam e vou trabalhando e crescendo como treinador porque os jogadores também me obrigam a melhorar de dia para dia, a dar-lhes treinos diferentes. Em termos individuais, é importante ter feedback destes jogadores. O mais importante é o elogio do jogador e fico feliz por me valorizarem. Porque às vezes quando chego a uma equipa têm uma ideia errada de mim. Dizem que só dava porrada, mas estive no top das equipas, na Seleção Nacional, enquanto outros não passaram de clubes modestos, com todo o respeito. Mas dizem que foram grandes jogadores e eu não passei de um jogador normalíssimo. Por isso, o maior feedback que posso ter é dos jogadores", referiu.Tratava-se da conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista, marcado para este domingo, um jogo que Petit considera de enorme importância. "Os jogadores estão bem. Às vezes é importante alguns jogadores terem pausas. Sinto a equipa confiante e alegre, a saber aquilo que faz. Temos mais uma batalha pela frente e é muito importante conseguir estes três pontos para dar um salto", destacou.Sobre o interesse que o Coritiba já confirmou em Henrique, o treinador dos azuis falou sem complexos. "É bom que o nosso xerife tenha propostas! É sinal de que está a fazer um bom trabalho. Com 33 anos continua a ser valorizado. Mas é um jogador que tem contrato para a próxima época. Estamos satisfeitos com o comportamento dele dentro e fora de campo. É bom para ele porque se sente valorizado e bom para nós porque quer dizer que estamos a trabalhar bem", rematou.