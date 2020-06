Petit e a renovação: «É um bom casamento»

Está tudo encaminhado para Petit renovar contrato com o Belenenses SAD. As reuniões com Rui Pedro Soares estão em andamento e a próxima temporada já está a ser preparada, como o próprio técnico afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira.





"Estamos a trabalhar no sentido de prepararmos a renovação, mas também aquilo que é o futuro, num conjunto de ideias da administração, com a equipa técnica, a direção. Estamos a trabalhar, mas nunca desligando dos jogos que temos para fazer. Temos 24 pontos para disputar e queremos dar continuidade ao bom trabalho. Mas é o reconhecimento do que temos feito e mostra atenção do presidente. Quero continuar porque acredito no trabalho que estamos a fazer e nos patamares que podemos atingir no futuro, mas sem desviar do foco que é o jogo do P. Ferreira", começou por referir."É um bom casamento. O Belenenses SAD tem sido uma das equipas que apostam nos jovens, nos sub-23, a nível de scouting, de maneira a estarem mais próximos da equipa principal. Tem de se dar oportunidade, mas sem fugir ao facto de também ser preciso ter estrutura e um plantel com jogadores experientes, que pode até nem significar a idade. Podes ter 21 anos e ter 100 jogos na Liga. Mas é importante criar essa dinâmica de jogadores da formação que possam vir aqui para ajudar. Pode estar aqui a base para o futuro do Belenenses SAD. 70 ou 80 por cento do plantel aqui para ficar para a próxima época", acrescentou.Quanto ao duelo com o P. Ferreira, Petit escondeu as cartas sobre se Silvestre Varela vai ou não ser opção, mas deixou elogios à equipa, até porque há vários jogadores que surgem como hipótese e que têm cumprido. Acima de tudo, a ideia de jogo está cada vez mais firme."Ao longo destas semanas e antes da paragem, deve-se ao facto de os jogadores compreenderem aquilo que trouxemos para o clube, a ideia de jogo, a metodologia de treino que se adaptasse a eles. Foi bem encaixada pelos jogadores, estão a passar para os jogos, estão a passar isso para os resultados. Quando trabalhas sobre vitórias é muito mais fácil. Acreditamos no trabalho, na ideia proposta ao plantel e eles estão a responder ao trabalho no dia-a-dia para transportar", destacou.