Petit e as críticas de Luís Freire: «Quando se perde, arranjam-se sempre desculpas»

Petit mostrou-se "satisfeito" pelo triunfo (2-1) do 'seu' Belenenses SAD na receção ao Nacional, em jogo da 20.ª jornada da Liga NOS, resultado que coroou o jogo 250 do ex-internacional português como treinador principal.





"Estou satisfeito pelo comportamento dos jogadores, pelo que têm feito, e por mim, por ter atingido a marca dos 250 jogos como treinador. O mais importante foi cumprir o que tínhamos preparado durante a semana. Sabíamos que ia ser complicado, por causa do relvado e do temporal. Foi um jogo intenso, com muitos duelos e oportunidades para ambas as partes. Fomos felizes e foi uma vitória importante para nós", começou por dizer o técnico dos azuis, em declarações à Sport TV."Na primeira parte, tivemos algumas dificuldades, com a bola a prender, e não estávamos a conseguir sair. Na segunda parte, procurámos zonas onde houvesse mais situações para finalizar. Para o que choveu, o campo portou-se bem. Sabe bem ganhar estes jogos e é importante para os jogadores.""Concordo com as críticas se ele tivesse dito o mesmo no jogo Nacional-FC Porto. Quando se perde, arranjam-se sempre desculpas", concluiu.