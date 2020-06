Petit: «É frustrante perder no último minuto»

Petit não escondeu a "frustração" depois da derrota desta noite com o Paços de Ferreira (2-1). O treinador do Belenenses SAD considerou que a partida não foi bem jogada, mas que a sua equipa não merecia perder ao cair do pano.





"É uma sensação de frustração. Pelo que fizemos, é frustrante perder no último minuto, mas faz parte do jogo.""Não foi um jogo bem jogado. Sabíamos o que Paços ia jogar na referência do avançado e com extremos com profundidade. Encaixámos bem na primeira parte. A primeira oportunidade deu golo e depois podíamos ter marcado o segundo num canto.""Na segunda parte, corrigimos algumas situações que não estavam tão bem, tivemos mais bola na frente, fomos aos corredores, mas não tivemos muitas oportunidades. Não é fácil entrar numa segunda parte e sofrer um golo de penálti. Queríamos dar continuidade e este bom desempenho, mas há que levantar a cabeça."