Petit e o jogo da Taça de Portugal: «Esta é apenas a portagem inicial»

Com o casaco sujo devido a uns carrinhos feitos no treino, Petit anteviu a partida de hoje frente ao Real e aproveitou para comparar a Taça de Portugal... a uma viagem entre Vila Real e o Algarve. “Esta é apenas a portagem inicial e nós queremos passar por ela tranquilamente. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas estamos confiantes e preparados. Vão ver um Belenenses SAD a querer passar à próxima ronda”, frisou o técnico.

As surpresas ainda não foram muitas nesta eliminatória, mas o técnico destacou a forma como as equipas de escalões inferiores se estão a bater. “Tem sido tudo por margem mínima ou nos penáltis, por isso vamos prevenidos. Esta é a prova de que o Campeonato de Portugal tem muita qualidade. É nestes encontros que os jogadores querem aparecer. Eu que o diga, andei muitos anos nesses escalões secundários em busca de uma oportunidade”, referiu o ex-jogador, de 44 anos.

Real com técnico interino

Do lado do Real, a maior novidade é a ausência de Hugo Martins no banco. O treinador rescindiu, após o empate (1-1) com o Fontinhas, e será Tiago Silva, técnico residente do clube, a orientar a equipa. Sobre o adversário, o central Daniel Almeida admite ser “uma equipa difícil de bater, aguerrida e muito solidária, que por isso sofre poucos golos”.