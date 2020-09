Petit e o jogo frente ao V. Guimarães: «Estamos prontos para começar com o pé direito»

Petit está confiante para o começo da Liga NOS , frente ao V. Guimarães, assumindo que espera um jogo difícil no reencontro com Tiago Mendes e Ricardo Quaresma.

Depois de cinco semanas de pré-época, o treinador dos azuis do joamor admitiu que foi um período com algumas diferenças do habitual, em virtude da pandemia da Covid-19, mas realçou que a equipa está preparada para o primeiro encontro oficial e espera sair do Estádio D. Afonso Henriques com os primeiros três pontos da temporada.

"Estamos prontos para começar com o pé direito. Foram cinco semanas de pré-época diferentes, com jogadores novos, mas que se adaptaram bem e procurámos integrar na nossa dinâmica e ideia de jogo. Esperamos um jogo difícil com o Vitória, contra uma boa equipa e que tem um treinador novo e de qualidade", referiu Petit, que acrescentou que deseja "as melhores felicidades" ao novo treinador dos vitorianos, Tiago Mendes, de quem foi companheiro de equipa, "mas apenas depois do jogo de amanhã [sexta-feira]".

Sobre o V. Guimarães, Petit admite que parte para os 90 minutos "um pouco às escuras", pois a pandemia impediu que os treinadores pudessem ver os jogos dos adversários, mas frisou que o Belenenses SAD tem é de estar focado no que pode fazer.

"Queremos uma época tranquila e para isso é importante começar bem. Esperamos ter uma equipa forte, os jogadores que chegaram já os conhecia e sei o que podem dar, por isso queremos estar fortes, compactos e a jogar com alegria e intensidade", resumiu o técnico.

Mais do que conhecidas são as capacidades de Ricardo Quaresma, a estrela maior do Vitória de Guimarães por estes dias. o técnico dos lisboetas conhece bem o mustang, com o qual jogou na Seleção Nacional, e elogia o regresso do internacional português à Liga NOS.

"É bom para o futebol português, pela qualidade do futebol que ele tem, traz muita magia, mas espero que amanhã [sexta-feira] não a mostre. É sempre bom estes jogadores regressarem com motivação para melhorar o nosso futebol, fazem sempre falta", reconheceu Petit.

Em vésperas de iniciar um campeonato diferente, por causa das limitações e regras impostas pela pandemia de covid-19, Petit abordou ainda o ambiente que rodeia as equipas de futebol, assumiu que "cria instabilidade" e pediu às autoridades de saúde que sejam mais assertivas na hora de fornecer normas e tomar decisões.

"Vamos ter de viver com isto, mas não é fácil. Cria um pouco de instabilidade aos jogadores, saber se estamos ou não infetados, mas são as regras que temos. Temos de nos proteger e aqui estamos a fazer tudo nesse sentido. Os jogadores estão focados e quando entram no campo já não pensam nisso", assegurou Petit.

Quanto à possibilidade de adiamento de jogos, em virtude de haver jogadores infetados, o treinador considerou "difícil" que possa ser esse o caminho a trilhar.

"Adiar jogos é difícil porque depois podemos não ter calendário disponível para os fazer. Cada equipa já devia saber o que fazer com as indicações dadas pelas autoridades e a indecisão não é boa para o futebol português", concluiu o técnico.

O V. Guimarães-Belenenses SAD joga-se esta sexta-feira às 21h15, no Estádio D. Afonso Henriques, e terá arbitragem de Manuel Oliveira, que substitui Artur Soares Dias.