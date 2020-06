Petit e o V. Guimarães: «Já nem me lembrava que tinha ficado 5-0 na primeira volta»

Sem perder há cinco jogos, o Belenenses SAD prepara-se para defrontar o V. Guimarães, esta quinta-feira, na Cidade do Futebol. O encontro da primeira volta terminou com uma goleada (5-0) a favor dos vimaranenses, mas Petit está pouco preocupado com isso. Muito mudou desde esse encontro.





"Os jogadores já não se lembram desse jogo e nem eu me lembrava. O treinador do Belenenses SAD é diferente, tem ideias diferentes desse primeiro jogo. São muitos meses, as ideias vão mudando. Acredito muito na nossa ideia, na nossa capacidade para lutar pelos três pontos. Vamos defrontar uma equipa que luta pela Europa, mas nós estamos focados em dar continuidade ao nosso trabalho, a querer ganhar, a querer divertir com bola, foi o que pedi na semana passada", começou por dizer o técnico, na antevisão do encontro, antes de falar sobre o registo defensivo dos azuis: quatro jogos seguidos sem sofrer golos."Há que ter equilíbrio em termos ofensivos e defensivos. Para não sofrermos, os primeiros a defender têm de ser os atacantes. Vínhamos focados em não sofrer. É como construir uma casa, não podemos começar por cima. Começámos pela defesa porque vínhamos com registo de muitos golos sofridos. A equipa conseguiu equilibrar-se, está mais compacta, solta, intensa e agressiva. Todos sabem o que têm de fazer. Demora tempo, mas estamos há quatro jogos sem sofrer, queremos dar continuidade a esse trabalho em termos defensivos, mas nunca fugindo à nossa identidade de jogo, que é jogar olhos nos olhos, a equipa a pressionar alto, agressiva. Só pressionando mais alto estamos mais perto da baliza adversária. Temos feito golos e isso satisfaz-nos", apontou.Por outro lado, Petit já tem trabalho de casa feito em relação ao V. Guimarães, visto que analisou o duelo dos vimaranenses com o Sporting. E ainda tirou daí uma vantagem: é que os leões utilizam a mesma tática (3x4x3) em que os azuis têm apostado desde que Petit assumiu o comando técnico."Com o Aves sabíamos que o guarda-redes e o Welinton tinham rescindido, havia jogadores castigados. Não sabíamos quem podia entrar. Agora com o Vitória contra o Sporting deu para analisar. Também o Sporting joga dentro do nosso modelo de jogo, no nosso sistema, e vimos aquilo que o Guimarães fez em termos de pressão, de organização. Muito daquilo do jogo com o Sporting pode acontecer amanhã. Conhecemos as ideias do Ivo Vieira, é uma equipa que gosta de ter bola, chama com o guarda-redes e tenta criar superioridade nos corredores", analisou.A viverem um grande momento de forma, Silvestre Varela e Nilton Varela, tio e sobrinho, foram motivo de conversa na conferência de imprensa. O treinador distribuiu elogios, mas também falou da importância da competitividade dentro do plantel para elevar o nível de todos os atletas."É a ala familiar! Estão num bom momento, como os outros também estão. Temos trabalhado esses comportamentos. O Varela tem 35 anos e ainda tem o prazer e a alegria de desfrutar do futebol, tem vindo a trabalhar, sente-se confiante, nota-se a alegria e o prazer. Chegou numa fase em que não tinha feito a pré-época. É um jogador com uma capacidade de explosão, de ficar com bola. O Nilton tem vindo a desenvolver em termos técnicos, táticos e é a ala familiar, mesmo! Mas só podem sobressair se os outros também os ajudarem e todos têm estado muito bem para estar no limite. A concorrência é boa. o Rúben obriga o Nilton a trabalhar, por exemplo. E o Varela tem Dieguinho, Licá, Marco. Obrigamo-nos a estar nos limites", refere.Novidade para o jogo desta quinta-feira será o facto de o Belenenses SAD jogar na Cidade do Futebol, além de Petit já poder contar com cinco substituições e mais dois jogadores no banco, algo que agrada ao técnico. Quanto à nova casa emprestada, o treinador fala em excelentes condições, embora ainda precise de conhecer os cantos à casa."Tem condições fantásticas, uma relva muito boa. Não há muitas diferenças. Claro que estamos habituados a jogar no Jamor e quantas mais vezes trabalharmos no nosso estádio mais conhecemos os cantos. É como em casa apagar a luz e não se bater em nada a ir da casa de banho para a sala a ir às escuras", contou, entre risos.