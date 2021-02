Petit: «É um empate que nos satisfaz porque o FC Porto foi melhor do que nós»

Petit era um treinador satisfeito após o empate a zero do Belenenses SAD frente ao FC Porto. Mas o técnico começou por mostrar-se solidário com Nanu, jogador que sofreu um choque violento na parte final do encontro e teve de abandonar o relvado de ambulância.





"Em primeiro lugar dar um abraço ao Nanu, que recupere rapidamente. Trabalhei com ele e gosto muito dele. Sobre o jogo, foi um jogo difícil contra uma das melhores equipas. Tem processos bem definidos e é muito intensa. Já sabíamos que o FC Porto ia ter mais bola, que íamos sofre, mas tentámos, dentro do que são os nosso processos, criar as nossas situações. Tivemos algumas. É um empate que nos satisfaz, sabendo que o FC Porto foi mais forte do que nós. Mas é esta a nossa luta. É uma maratona de jogos e de pontos e este é muito importante para nós", começou por explicar, à Sport TV.Petit sublinhou também a atitude da equipa, apesar das dificuldades das últimas semanas."Viemos de jogos de três em três dias, ainda por cima os três que costumam jogar na frente tiveram covid. Temos quatro jogadores de fora. Sabíamos que não podíamos fazer uma pressão mais alta porque os jogadores ficariam desgastados. Tínhamos de saber o que fazer quando tivéssemos a bola e nisso a equipa cumpriu. O FC Porto é uma equipa forte, que não concede muitas oportunidades, mas nós tivemos", afirma.O técnico do Belenenses SAD aponta agora mira ao V. Guimarães."Todos os jogos são importantes. Em três jogos, fizemos quatro pontos e é nisso que estamos a trabalhar. Agora é preparar o próximo jogo com o V. Guimarães com o objetivo de voltar a ganhar", concluiu.