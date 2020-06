Petit: «É um jogo importante mas não é decisivo»

Petit ambiciona, frente ao Tondela, retomar o caminho das vitórias, depois das derrotas frente a Paços de Ferreira e Sporting nas últimas duas jornadas. O técnico, de 43 anos, deixa elogios à formação beirã mas garante que o Belenenses SAD vai deixar tudo em campo para conquistar três pontos.





"Vamos defrontar uma equipa com qualidade e bons princípios. Joga muito em transição e privilegia a posse de bola e nós trabalhámos sobre isso. Estamos preparados e focámo-nos mais no que podemos fazer porque queremos dar continuidade ao que fizemos de bom contra o Sporting. Não pelo resultado, claro, mas sim pela exibição na primeira parte. Corrigimos alguns aspetos negativos e espero que os jogadores consigam dar uma boa resposta. Todas as vitórias valem três pontos e nós sabemos a posição que ocupamos. É um jogo importante mas não é decisivo. Foi isso que comuniquei aos jogadores. Queremos voltar aos bons resultados. Os jogadore estão motivados e ansiosos", afirmou Petit, na conferência de imprensa de antevisão à partida."Gonçalo Silva ainda está a recuperar. Está limitado e não entra nas contas. Silvestre Varela sim, já está apto.""É um jogador muito experiente que teve alguma infelicidade com lesões ao longo da carreira. Foi chamado para o último jogo e quando estiver na altura de jogar vai dar uma boa resposta. Esteve muito tempo sem jogar e tem de haver cautelas, mas tem muita qualidade e vai ajudar-nos na reta final do campeonato.""Temos um lote de guarda-redes que nos dá garantias. Agora voltará o André, que estava num bom momento antes da paragem do campeonato. Temos o Koffi, o André e o João Monteiro, estamos bem servidos. O André Moreira vai estar à altura.""Temos 14 jogadores abaixo dos 23 anos, muitos deles transitaram dos sub-23 para a equipa principal. É preciso algum equilíbrio, mas só colocamos a jogar aqueles que achamos que podem dar uma boa reposta sem fugir a ideia e à base do que tem sido o onze nos últimos jogos. Trabalhamos em função da equipa que vamos defrontar, sempre atentos aos pontos mais fracos. A pressão é importante porque também olhamos para cima e eu quero que os meus jogadores olhem para cima. Faltam seis jogos e ainda há muitos pontos em disputa. O mais importante é que consigamos dar uma boa resposta para voltarmos às vitórias.""A pressão é boa nesta profissão, os jogadores soltam-se mais. Mas não queremos fugir à nossa identidade e à ideia de jogo. Não basta só jogar bem, temos de ser inteligentes em campo. Quando ganhamos esses resultados trazem confiança, claro, mas muitos destes jogos são decididos em pormenores."