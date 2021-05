Petit elogia jogadores e aponta à vitória frente ao Portimonense

O treinador do Belenenses SAD acredita num final de temporada feliz. Depois de sublinhar o espírito de equipa que existe no plantel, Petit falou sobre as principais forças dos azuis.





"O nosso ponto forte são os onze que entram em campo e os suplentes. O plantel tem sido fantástico e todos os dias trabalhamos no máximo para lutar pelos três pontos", disse o técnico, depois de uma sessão de cinema, num centro comercial de Oeiras, que juntou todo os jogadores, equipa técnica e direção com o objetivo de apelar ao regresso do público às salas de espetáculo: "Foi um dia diferente. Não pode ser só o campo, tem de haver estes momentos para fortalecer o grupo e quisemos mostrar às pessoas que é seguro virem aos cinemas. Nos estádios é a mesma coisa. Aos poucos o país está a abrir e o público faz falta aos estádios, é um incentivo para os jogadores."Petit falou ainda sobre o próximo jogo, no Estádio Nacional, esta quinta-feira, frente ao Portimonense: "Vai ser um jogo extremamente difícil, contra uma equipa forte fisicamente e com jogadores de qualidade. Temos os mesmos pontos mas jogamos em casa, é um jogo importante e queremos vencer."