Petit elogia Rúben Amorim: «Tem qualidade para estar na 1ª Liga»

Petit, técnico do Belenenses SAD, saiu esta sexta-feira em defesa de Rúben Amorim, elogiando o trabalho do treinador do Sporting, líder destacado da Liga NOS, mas alvo de um processo por parte da própria associação nacional de treinadores.





"Passei pelo mesmo no início da carreira de treinador, quando estava no Boavista. Temos de respeitar as regras e acredito que o Rúben está a tirar o curso pois não é bom para ele estar nesta situação. A verdade é que sem o 4º nível ele está a mostrar que tem qualidade para estar na 1ª Liga", comentou Petit.