Petit: «Empatámos com um golo caído do céu»

Petit ,treinador do Belenenses SAD, reconhece que a sua equipa não esteve bem no empate (1-1) com o Farense.





"Foi um golo caído do céu. Não foi um jogo bom da nossa parte, esperávamos muito mais. Tivemos de mudar, dentro da estratégia. Não funcionou, sou responsável. Perdemos três jogadores titulares: o André Moreira, o Cafú Phete e o Miguel Cardoso. Tínhamos trabalhado dinâmicas para este jogo com o Farense e tivemos de mudar. O Farense teve mais oportunidades, mas fomos felizes a acabar o jogo. Na época, há sempre jogos destes. Tínhamos preparado o Edi Semedo e o Miguel Cardoso a jogar na frente e o Silvestre Varela nas costas dos dois pontas de lança. O Farense também mudou a estratégia, meteu três médios com o Ryan Gauld à frente deles. Tivemos de meter o Richard Rodrigues, que chegou mais tarde e ainda está em fase de adaptação. Tivemos muitos passes errados, havia muito jogo de transição e nós não gostamos disso, gostamos de uma equipa compacta", afirmou, no final do encontro.