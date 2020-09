Petit: «Entrámos com o pé direito e dou os parabéns aos jogadores»

O Belenenses SAD surpreendeu o Vitória de Guimarães ao conquistar os primeiros três pontos esta temporada na Liga NOS no triunfo por 0-1, na deslocação ao estádio D. Afonso Henriques.





No final da partida, o treinador Petit elogiou a "personalidade" da sua equipa, destacando o triunfo "justo" diante dos vimaranenses na primeira jornada do campeonato português. "Fomos uma equipa com personalidade. Tínhamos analisado o Vitória no último jogo de preparação com o Moreirense. Anulámos muito bem os processos do Vitória, fomos uma equipa compacta que sabia quando acelerar o jogo, quando sair em transição e que conseguiu ter alguns períodos com posse de bola. O Vitória teve mais bola, embora consentida da nossa parte. Foi uma vitória justa, entrámos com o pé direito e dou os parabéns aos jogadores", começou por referir."Analisámos o jogo que [o Vitória] fez com o Moreirense, mas depois preocupámo-nos como que tínhamos de fazer. Ao longo destas semanas, todos os jogadores interiorizaram o que foi pretendido, as nossas dinâmicas. Tivemos as melhores oportunidades. Transitámos bem para o ataque. Mas, nas três ou quatro primeiras jornadas, ainda está tudo muito 'às escuras' quanto à forma como as equipas vão jogar.""Vai ser um campeonato extremamente difícil. Vamo-nos preparar para cada jogo, semana a semana. Vamos aprimorar o nosso processo e lutar sempre pelos três pontos", concluiu.