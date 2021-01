Petit: «Esperemos que o Benfica não acorde»

O Belenenses SAD visita esta quinta-feira o Benfica em partida a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal e, apesar do surto de Covid-19 que assola as águias, Petit espera uma partida bastante complicada.





"Não nos podemos focar nisso. O Benfica apresentou um onze de qualidade frente ao Nacional e tinha um banco muito forte. Não sabemos qual vai ser a equipa, o sistema nem os disponíveis, mas sabemos que vão apresentar um onze bastante forte", começou por dizer o técnico.O treinador dos azuis refere ainda que os encarnados estão... adormecidos. "Só espero que não acordem amanhã! Eles querem reagir aos resultados menos bons, mas nós temos de tentar aproveitar as fragilidades. O Benfica entra muito bem nos jogos, mas depois é algo incostante", atirou.Para este jogo, Petit volta a contar com o 'patrão' Henrique e admite que vai ser uma boa dor de cabeça decidir quem joga. "É sempre bom para um treinador tomar estas decisões. O Gonçalo Silva vem de uma longa paragem, tem estado bem e temos de lhe dar continuidade. O Henrique está de volta e ainda temos o Tomás Ribeiro, o Cafú Phete e o Danny Henriques para jogar na defesa", frisou.Por fim, o técnico, de 44 anos, deixou uma mensagem a Jorge Jesus, que durante a manhã desta quarta-feira fez vários exames devido a uma suspeita de infeção respiratória: "O mais importante é a saúde, por isso desejo as melhoras ao míster e que amanhã esteja no banco."