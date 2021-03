Petit: «Esta segunda parte foi uma das nossas piores nesta época»

Petit lamentou que o Belenenses SAD não fosse capaz de se exibir na segunda parte como fez na primeira na derrota por 3-0 com o Benfica.





"Uma primeira parte equilibrada, com situações para os dois lados. A nossa equipa esteve compacta, sabia o que tinha de fazer nos momentos de maior posse de bola do Benfica. Na segunda parte, tudo diferente. Ficámos abalados com o primeiro golo e depois sofremos o segundo passados cinco minutos. A equipa não conseguiu reagir, também por causa da profundidade que o Benfica deu sobre o nosso lado esquerdo. O jogo fica marcado por dois golos nesses primeiros dois minutos da segunda parte e também pelo facto de não estarmos tão compactos, nem a ganhar tantos duelos como ganhámos na segunda parte. Quando perdes duelos individuais com jogadores desta qualidade, eles conseguem depois desequilibrar e foi o que aconteceu. Uma segunda parte para esquecer comparando com a primeira. Estamos tristes, pela segunda parte em si, mas queremos já dar a volta sábado em Faro", afirmou, à Sport TV.O técnico dos azuis acredita que a equipa podia ter marcado ao Benfica."Na primeira parte fizemos mais remates do que o Benfica. Temos as situações do Varela e do Miguel. Podíamos ter marcado e o jogo ser outro. Contra os grandes não é fácil criar oportunidades, mas nós criámos sempre em todos os jogos. Mesmo hoje, a perder por 3-0, ainda tentámos ir sempre à procura de conseguir fazer um golo. Não conseguimos. Tínhamos marcado quatro nos últimos jogos. O que não é normal é sofrer três golos, porque somos uma equipa forte em termos defensivos. Vamos analisar e tentar corrigir para o próximo jogo", acrescentou.Petit acredita que a luta pela manutenção vai ser até ao fim, mas garante que está apenas focado na sua equipa."Está a ser uma luta competitiva, com oito, nove ou dez equipas, separadas por alguns pontos. Nós temos é de nos focar no nosso trabalho. Estamos tristes com este resultado porque fizemos uma das piores partes na segunda hoje. Não fomos o que costumamos ser como equipa", concluiu.