Petit: «Estamos a atravessar um ciclo positivo»

Petit assumiu "as dificuldades em lidar com o jogo interior do Moreirense no primeiro tempo", mas também destacou "o claro ascendente após o intervalo" por parte do Belenenses SAD, no empate (2-2) que fechou da 21.ª jornada da Liga NOS.





"Somos muito equilibrados e estamos a atravessar um ciclo positivo. Marcámos mais golos neste jogo do que em todos os outros fora de casa porque somos muito intensos e nunca deixámos de acreditar, fruto de querer ganhar o encontro, mas também tivemos de correr atrás do prejuízo por duas vezes", disse o treinador dos azuis.