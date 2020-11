Petit: «Estamos frustrados porque queríamos os três pontos»

O Belenenses SAD empatou esta sexta-feira na receção ao Rio Ave, continuando a não conseguir os 3 pontos da vitória, ainda assim Petit sublinha a importância de continuar a trabalhar.





"Podíamos ter saído daqui com outro resultado. Na primeira parte, não houve muitas oportunidades. Foi um jogo bom em termos de intensidade e a segunda parte foi completamente diferente. Disse aos jogadores que, se continuássemos com o mesmo ritmo, as oportunidades iam surgir", afirmou."Tivemos sete ocasiões e não conseguimos marcar. Foi um resultado justo porque o Rio Ave tem aquele remate nos últimos minutos. Temos mais um ponto, estamos frustrados porque queríamos os três. Não deu e temos de continuar a trabalhar. Os golos vão surgir", disse ainda o treinador do Belenenses SAD."O Afonso [Sousa] tem trabalhado, está numa realidade diferente da 2.ª Liga. Acabou por fazer um bom jogo, dentro do que lhe foi pedido. É um jogador irreverente. Acabámos o jogo com três jovens, é preciso dar tempo a estes jovens porque podem ser importantes no futuro para nós. Temos de dar confiança aos nossos jogadores, tanto no processo defensivo, como no ofensivo. Ficava preocupado era se não criássemos oportunidades, mas elas estão lá. O futebol vive-se de golos, a linha atacante vive de golos e de assistências. Temos de continuar a trabalhar, saber acreditar nas dinâmicas da equipa e sermos mais agressivos a aparecer na finalização."