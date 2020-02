Petit: «Estamos melhor a cada semana»

Com duas vitórias consecutivas, a confiança está em alta no Belenenses SAD, mas avizinha-se um teste de fogo frente ao Rio Ave, para o qual Petit espera muitas dificuldades.





"Temos pela frente uma equipa que não perde há seis jogos e que marca há oito. Tem individualidades com muita qualidade, mas nós também temos as nossas valências. Vamos com a ambição de disputar o resultado", começou por dizer, apontando um aspeto muito trabalhado: "São muito rápidos a sair a partir do pontapé de baliza, temos isso estudado."Em relação às muitas baixas que têm vindo a condicionar os azuis, o técnico de 43 anos salienta que esse aspeto até... não está a ser mau de todo. "Qualquer treinador deseja ter o seu plantel na máxima força, mas a verdade é que todos os jogadores que têm entrado para render os lesionados têm respondido muito bem, basta ver o que o Danny Henriques e o Marco Matias fizeram", afirmou.Com Keita já disponível, Petit garantiu que o avançado está entre os convocados. "Neste momento temos 18, por isso todos os que temos disponíveis vão viajar. O Keita está na lista e traz-nos, espero eu, golos, porque é disso que os avançados vivem", concluiu.Para a partida deste sábado em Vila do Conde, Petit não poderá contar com os lesionados Gonçalo Silva, Tomás Ribeiro, Calila e Eduardo Kau, com os castigados Show e Nuno Coelho e ainda com Francisco Varela, que espera o nascimento de uma filha.