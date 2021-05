Petit: «Estar nesta altura com 37 pontos é mérito dos jogadores»

O Belenenses SAD bateu esta quinta-feira o Portimonense, por 1-0, em jogo da 31.ª jornada da Liga NOS e Petit não escondeu a satisfação pela conquista dos três pontos.





"Matematicamente, [a manutenção] ainda não está assegurada, mas penso que foi um jogo importante, face a uma equipa que estava com os mesmos pontos que nós. Estar nesta altura com 37 pontos é mérito dos jogadores, de acreditarem nos processos e ideias", começou por dizer o técnico dos azuis, em declarações na conferência de imprensa no final da partida."Faltam três jogos, temos esta ambição de trabalhar para cada jogo. Eles sabiam que este jogo era fundamental para fugir dos lugares de baixo e olhar um pouco para cima. É um trabalho de meses, muitos diziam que o Belenenses SAD era um dos candidatos à descida. A nossa ambição é sempre trabalhar para preparar da melhor maneira os jogos. Vamos a Tondela com esta mesma ambição e alcançarmos os 40 pontos. É esse o nosso objetivo. Estamos perto desses lugares [europeus], vamos olhar sempre para baixo e para cima, mas sempre focados nas nossas tarefas.""A primeira parte não foi muito bem jogada, com poucas oportunidades e duas equipas a estudarem-se uma a outra, uma ou outra situação de perigo e acabámos por ter o golo do Cassierra. Na segunda parte, podíamos ter matado o jogo, o Portimonense teve uma ou outra situação, mas a segunda parte foi toda nossa. O Portimonense é uma equipa forte e muito física. O Fabrício e o Beto são jogadores que podem decidir as partidas. Entrámos na segunda parte com outro espírito e soubemos sofrer. Tivemos várias situações, mas não conseguimos marcar", terminou.