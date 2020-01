Petit: «Estou convicto que vamos alcançar os nossos objetivos»

Petit não teve a estreia mais feliz no comando técnico do Belenenses SAD ao perder por 1-0 na receção ao V. Setúbal, resultado que mantém os azuis no 16.º lugar, um ponto acima da linha de água.

Apesar da derrota, o treinador ficou satisfeito com a exibição da equipa e lamentou as oportunidades de golo desperdiçadas.





"Quem marca mais golos, é quem vence. Tenho de estar orgulhoso pelo que os jogadores fizeram. Em cinco dias de trabalho conseguiram transportar algumas das coisas que trabalhámos. Acho que fomos superiores ao longo da primeira parte, criámos algumas situações e tivemos duas bolas no poste. Não conseguimos finalizar da melhor maneira, o último passe também não foi o melhor", disse Petit em conferência de imprensa.O técnico destacou a resposta dos azuis depois de irem para o intervalo em desvantagem e disse acreditar que o Belenenses SAD vai conseguir a manutenção. "Na segunda parte, entrámos bem outra vez, mas depois o Setúbal mudou o seu sistema, baixou um pouco as suas linhas. A definição não foi eficaz, temos de trabalhar e estou convicto que vamos alcançar os nossos objetivos. Segunda-feira, estamos aqui de cabeça levantada e a tentar dar uma boa resposta no próximo jogo", garantiu.Petit abordou o esquema tático utilizado frente aos sadinos e assumiu que vai manter essa aposta, mas sabe que é preciso trabalhá-la nos treinos. "O Belenenses, no passado, já jogou neste sistema. A ideia foi cumprida, claro que nem tudo está bem, mas é nossa ideia jogar no 5-4-3 e defender no 5-4-1. É para dar continuidade, reforçar essas ideias. Só com o treino é que podemos ficar mais fortes", explicou, mostran-se ainda "surpreendido com a mudança dos dois centrais", nos sadinos. "A ideia do Setúbal estava lá. Estávamos bem preparados, sabíamos que o Setúbal é uma equipa que chega à entrada da área e tem muitos cruzamentos, chegaram assim ao golo", concluiu Petit.