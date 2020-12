Petit: «Estudámos o Sporting e sabemos o que temos de fazer»

O treinador do Belenenses SAD, Petit, garantiu este sábado que vai lutar pelos três pontos na receção deste domingo ao Sporting, líder da I Liga de futebol, reconhecendo que só nesse dia do irá decidir a estratégia de jogo.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 11.ª jornada da I Liga, o treinador dos 'azuis' adiantou que por força das limitações físicas de Tiago Esgaio e o Henrique, que vêm de lesões e têm trabalhado de forma condicionada, só irá desenhar o esquema e a estratégia de jogo após o treino que a equipa realizará este domingo de manhã.

"Vamos ter ainda mais um treino para fazer. Vamos esperar por amanhã (domingo) e ver o que pode acontecer. Se não, vamos ter de mudar um pouco a nossa estrutura ou adaptar alguns jogadores. Estamos a trabalhar no sentido de os recuperar", disse.

Com a lição bem estudada, Petit mostrou conhecer bem o adversário que terá pela frente, motivo pelo qual não espera facilidades.

"O Sporting tem processos bem definidos que vêm da época passada. Os centrais de fora já trabalham melhor a atacar o jogo interior e não deixar que os adversários o tenham. É uma equipa que quando rouba a bola são rápidos a chegar à baliza. Jogam bem por fora e por dentro. É uma equipa, no seu todo, muito forte, com princípios bem definidos, bem trabalhados e em termos individuais tem jogadores que podem desequilibrar. Esperamos um Sporting forte. Mas nós também trabalhámos, estudámos o Sporting e sabemos o que temos de fazer dentro do campo", avisou.

Desde que se separou da 'casa mãe', o Belenenses, em 2018/19, o Belenenses SAD ainda não venceu o Sporting. Em quatro jogos soma outras tantas derrotas. Apesar de ombrear com um adversário de outra monta, Petit não perde a ambição e quer mesmo quebrar este ciclo.

"Esperamos uma equipa com bons processos, que sabe o que faz em campo, tanto em termos defensivos como em termos ofensivos. Vai em primeiro com todo o mérito. Mas terá de esperar encontrar pela frente uma equipa (o Belenenses SAD) com a mesma ambição e a mesma determinação, que tem vindo a fazer nos últimos jogos, e que vai disputar o jogo pelo jogo. Esperamos um jogo extremamente difícil, contra o primeiro classificado, mas também queremos muito lutar pelos três pontos. É esse o nosso objetivo", garantiu.

Com um olhar mais alargado sobre o futuro da equipa, Petit admite mexer no plantel na reabertura do mercado de inverno, mas o que mais deseja para 2021 é garantir a manutenção num campeonato "não muito valorizado, mas extremamente difícil".

"Temos bons treinadores, bons executantes. Acredito que vai ser um 2021 difícil, mas são estes desafios difíceis que nos tornam mais fortes. Queremos atingir os nossos objetivos. O campeonato vai ser muito difícil. Descem duas equipas, uma ainda vai ao 'play-off' de manutenção. Entre o último classificado e o sexto há sete pontos de diferença. O nosso objetivo é lutar pelos três pontos jogo a jogo para conseguir rapidamente a manutenção e depois daremos outros passos", concluiu.

O Belenenses SAD, oitavo classificado da I Liga, com 11 pontos, em igualdade com Famalicão e Rio Ave, recebe este domingo, às 20:00, o líder Sporting, com 26, em jogo da 11.ª jornada que será arbitrado pelo portuense Rui Costa.