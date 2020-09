Petit: «Famalicão vale muito mais do que o jogo com o Benfica»

O Belenenses SAD prepara-se para defrontar um Famalicão que vem da goleada imposta pelo Benfica na primeira jornada (5-1). No entanto, Petit garante que está desconfiado desse resultado, além de ainda estar a tentar conhecer melhor a nova cara da equipa orientada por João Pedro Sousa.





"É sempre bom regressar a casa, jogar no nosso habitat que é no Jamor. Preparámos o jogo contra uma equipa diferente da época passada, com ideias idênticas mas jogadores diferentes. Estamos às escuras porque não sabemos o onze que podem apresentar, embora não deva fugir do último jogo. Há desconfiança do resultado do último jogo deles, mas há confiança no que temos feito e na qualidade que temos apresentado. O Famalicão vale muito mais do que o resultado da semana passada com o Benfica. Não é fácil avaliar porque só tiveram um jogo, mas o mais importante é o foco do que estamos a fazer, do que queremos fazer", apontou o técnico, em conferência de imprensa.Certo é que Petit está satisfeito com o que tem visto da sua equipa até agora, nomeadamente a vitória diante do V. Guimarães na ronda inaugural, mesmo que aponte a necessidade de ainda garantir mais jogadores para fortalecer o plantel."O próprio Famalicão também teve muitos a sair. É normalmente que se precise de tempo para trabalhar, para ter rotinas. Dentro do que apresentei no jogo com o Vitória, trouxemos cinco ou seis jogadores da época passada, juntamente com alguns que fomos buscar, que conhecia e sabia o que podiam dar ao nosso modelo de jogo. O mais importante é ter um plantel equilibrado, opções para todas as posições, e que haja disputa saudável em todos os setores. O foco passa por trabalhar bem todos os dias e dar boa resposta. É uma maratona de pontos. Com duas equipas a descer e uma no playoff vai ser difícil estes jogos todos. Queremos uma equipa com qualidade, alegria, intensidade no jogo, à minha imagem. Queremos mais dois ou três jogadores que possam chegar e melhorar a qualidade deste plantel. Estamos satisfeitos com o comportamento deles e queremos que uma boa resposta amanhã", apontou, antes de reforçar esse ataque ao mercado."O mercado está aberto e estamos a analisar. Ainda precisamos de dois ou três jogadores para melhorar. Queremos núcleo de 17 jogadores juntamente com alguns que estão nos sub-23 e equipa B. Temos alvos bem identificados e poderá chegar alguém. Estamos a trabalhar para que possam chegar", sublinhou.Além de referir que o reforço Richard ainda se está a aproximar da melhor forma física, Petit destacou que não tem medo de apostar em jogadores jovens, abrindo a porta para caras que até podem ser menos conhecidas ao longo da temporada que agora arrancou."Há jogadores aqui que vão ter o seu espaço, o seu tempo de aprendizagem, juntamente com os jogadores mais experientes do plantel. Quando chegar a altura, eles vão demonstrar qualidade e estar preparados. Ainda no último jogo, esteve o Tomás, o menino Sousa, o Cassierra também é jovem... Não temos medo de apostar nesses jogadores. Têm é de ter o compromisso de trabalhar bem e evoluir. É importante este misto de jogadores que temos", rematou.