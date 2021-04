Petit: «Foi dos piores jogos que tivemos desde que estou cá»

Petit não estava naturalmente satisfeito após a derrota (0-2) do Belenenses SAD na receção ao Boavista, partida disputada este domingo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS.





"Já jogámos contra equipas que têm este sistema [3-5-2]. Não se apresentaram em 4-3-3, jogaram num sistema que utilizam contra os grandes. É sinal do respeito que têm por nós. Fomos uma equipa muito apática em intensidade, agressividade, nos duelos e à procura do golo. Não tiro o mérito ao Boavista, mas, desde que estou cá, acho que foi dos piores jogos que tivemos. Na primeira parte, temos uma oportunidade pelo [Afonso] Taira e, no lance a seguir, o Boavista faz o golo. Há que levantar a cabeça", começou por dizer o técnico dos azuis."O Belenenses SAD é um clube que forma muitos jogadores e que aposta no jogador português. Acabámos com muitos jogadores dos sub-23 e o nosso plantel está a evoluir. Há que valorizar o produto português, sem desvalorizar os estrangeiros, mas temos a maior parte de portugueses e já tivemos jogos com 11 portugueses de início. É apostar na prata da casa. Somos a equipa com mais portugueses na Liga NOS.""Sabíamos da importância deste jogo. Podíamos dar um pulo na tabela classificativa e encostar ao Santa Clara. Olhamos sempre para cima e não para baixo, mas sabemos as equipas que estão atrás de nós. Faltam nove jogos, temos de saber reagir e perceber o que não fizemos bem neste jogo", terminou.