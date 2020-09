Petit: «Foi um jogo bem jogado, tirando aqueles três minutos»

O Belenenses SAD perdeu (1-2) esta segunda-feira diante do Famalicão, em jogo a contar para a 2.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que a formação azul esteve na frente do marcador mas viu essa vantagem 'perder-se' em apenas três minutos.

"Gostei do que vi ao longo dos 90 minutos. Foi um jogo bem jogado, tirando aqueles três minutos. Pelo que fizemos nos 90 minutos, penso que o resultado justo era a nossa vitória", começou por dizer o treinador em declarações à Sport TV no final do encontro.

Golo sofrido em bola parada

"Foi um momento de bola parada. Trabalhámos esses aspetos, quando a bola passa o primeiro poste, os dois primeiros homens têm de sair rápido. Houve uma falha de comunicação. O André [Moreira] não teve uma defesa e nós tivemos ocasiões para fazer mais golos."

Após sofrer os dois golos

A partir daí [dos dois golos em três minutos], o Famalicão recuou as linhas, defendeu só. Tentámos por fora e por dentro, mas não tivemos aquele jogador na área que pudesse dar mais poder no jogo aéreo. Ideias não faltaram. É difícil quando jogamos contra um bloco perto da área. Sendo uma equipa forte e agressiva, é sempre difícil fazer golos e criar oportunidades", concluiu.