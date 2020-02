Petit: «Foi uma vitória importante perante um adversário difícil»

O Belenenses SAD, venceu este domingo o Boavista no Bessa por 2-1, numa partida a contar para a 21.ª jornada da Liga NOS.





Petit, treinador do Belenenses SAD, mostrou-se satisfeito com o resultado: "Dominámos a primeira parte completamente, tivemos bola, largura e profundidade e conseguimos fazer um golo. Tivemos um remate de fora da área em que o Helton Leite fez uma grande defesa e uma situação em que o Cassierra podia ter feito. Tivemos mais duas ou três situações para fazer golo. O Boavista também teve uma situação, pelo Paulinho", referiu."Na segunda parte também entrámos bem. Sabíamos que o Boavista ia arriscar mais com a entrada do ponta de lança (Cassiano), com cruzamentos e com segundas bolas, mas a minha equipa esteve e bem e acabámos por chegar a segundo golo numa grande jogada de um menino, o Nilton", disse, sublinhando: "jogámos com cinco jogadores abaixo dos 22 anos. São jogadores da formação que têm vindo a crescer e estamos satisfeitos.""A expulsão obrigou-nos a sofrer mais, a recuar mais as linhas devido à reação do Boavista, que é uma boa equipa e mete muita intensidade no seu jogo. Foi uma vitória importante para nós perante um adversário difícil. O nosso coletivo foi muito forte", salientou.