Petit: «Foi uma vitória justa do Santa Clara»

Petit lamentou a derrota do Belenenses SAD frente ao Santa Clara e considerou que a equipa azul não esteve bem, sobretudo no capítulo ofensivo.





"O primeiro lance de perigo de ambas as partes foi penálti, aos 10, 11 minutos, o Santa Clara faz o golo, o Santa Clara meteu-se a ganhar e é equipa extremamente difícil. Tentámos ter mais bola, criar mais situações, na primeira parte tivemos algumas situações dentro da área que podíamos ter sido mais agressivos, mais competitivos no último terço, não conseguimos. Quando perdemos isso, temos dificuldades em fazer golos. Tentámos na segunda parte mudar um pouco essa competitividade no último terço, onde tínhamos de fazer mais mossa, onde tínhamos de entrar com mais gente, mas não conseguimos. Foi uma vitória justa do Santa Clara", analisou o treinador do Belenenses SAD, em conferência de imprensa.