Petit: «Fomos consistentes nos 90 minutos»

Petit considerou "inteiramente justa" a vitória do Belenenses SAD no terreno do Aves (0-2).

"Fomos consistentes nos 90 minutos, fizemos uma primeira parte de grande nível, com qualidade tanto na circulação como em jogo interior. Excelentes dois golos. Passámos da primeira fase de construção e acabámos com o golo do Varela. Fomos a melhor equipa", apontou, explicando ainda a quebra de rendimento da equipa na segunda parte. "Estivemos três meses parados, a intensidade que colocámos na primeira parte podemos ter pago na segunda. Mas conseguimos corrigir e bloquear as bolas longas. Podíamos ter matado o jogo, mas a vitória é inteiramente justa", referiu.

Sobre o próximo jogo, deixou tudo em aberto: "O V. Guimarães vai ser difícil, mas há 3 pontos em disputa. Faltam 27 e queremos conseguir o máximo de pontos possível para crescer. A equipa tem qualidade, estão a crescer."