Petit inconformado com derrota do Belenenses SAD: «O resultado mais certo seria o empate»

Petit mostrou-se desiludido com o desaire (1-0) do Belenenses SAD em Paços de Ferreira, num jogo em que os azuis até marcaram, mas viram o VAR interromper os festejos por posição irregular de Varela no decorrer do lance.





"Jogo dividido, não muito bem jogado, com poucas oportunidades de golo. Faltou-nos alguma profundidade e esclarecimento no ataque, mas o resultado mais certo seria o empate", atirou o treinador do Belenenses SAD, após o apito final de Gustavo Correia.Petit destacou ainda alguma falta de experiência da sua equipa, que jogou com alguns jogadores com menos de 23 anos. "Entrámos com cinco jogadores abaixo dos 23 anos, tínhamos mais outros no banco", frisou.