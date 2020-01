Petit: «Jogadores estão a gostar das ideias»

Depois de uma estreia negativa (derrota, por 1-0, frente ao V. Setúbal), Petit quer dar deixar uma imagem diferente e mostrar um Belenenses SAD de 'cara lavada' para segunda volta que agora arranca.





O primeiro teste é o Portimonense e o técnico destaca a importância desta partida. "Estamos numa posição da qual queremos sair rapidamente e temos uma oportunidade neste domingo frente a um adversário direto, que está apenas um ponto atrás. Analisámos e corrigimos os erros da jornada passada e estamos preparados", garante, frisando a dificuldade de preparar uma partida frente a uma equipa que tem novo treinador: "Estudámos as ideias, mas o foco foi o nosso trabalho."Em relação ao plantel azul, Petit mostra-se satisfeito com o que tem visto, mas frisa que "em 10 dias é impossível fazer milagres". "Cada treinador tem a sua ideia e é normal eles notarem as diferenças, mas vejo que os jogadores estão a gostar das minhas ideias", confessa.Com o mercado a aproximar-se do fecho, o Belenenses SAD ainda não apresentou qualquer reforço, mas, segundo o técnico, de 43 anos, isso pode vir a a mudar. "Aproveitámos esta semana para analisar alguns jogadores que possam vir acrescentar qualidade ao plantel. Precisamos de mais competitividade e experiência", concluiu.O Belenenses recebe o Portimonense no domingo, às 15 horas.