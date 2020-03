Petit: «Jogamos sempre com a baliza na mira»

O Belenenses SAD recebe este domingo o Famalicão e, numa senda de três jogos sem perder, Petit antevê uma partida muito complicada.





"Temos pela frente uma equipa com qualidade e com processos muito bem definidos. Procuram sempre a baliza, quer na posse, quer na transição. Esperamos um jogo semelhante ao da semana passada contra o Rio Ave, mas estamos preocupados com o que é o nosso trabalho e queremos chegar à nossa terceira vitória em quatro jogos", referiu.Ao contrário dos cinco anteriores jogos na era de Petit, o Belenenses SAD não sofreu golos nos últimos dois encontros, algo que tem dado confiança ao grupo."Temos estado consistentes e queremos continuar assim. Mas do outro lado [no ataque] também temos de continuar a evoluir. Porque jogamos sempre com a baliza na mira, mas temos de ser mais consistentes e eficazes", apontou.Em relação ao tema da semana, a transferência de Rúben Amorim para o Sporting, o técnico do Belenenses SAD também comentou: "É difícil falar de uma situação dessas, mas não é de agora que o treinador português vale muito. Mas é difícil de pensar nesses valores para treinadores."Os azuis recebem o Famalicão este domingo, às 15 horas.