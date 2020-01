Petit na bancada a espreitar os Sub-23 do Belenenses SAD

Petit ainda não foi oficializado como treinador principal do Belenenses SAD, mas já está a 'trabalhar'. Esta terça-feira, o técnico esteve a assistir nas bancadas ao Belenenses SAD-Marítimo, da Liga Revelação, ao lado de Rui Pedro Soares, e pôde ver a prestação dos azuis do Restelo in loco.





Apesar de ainda não ter sido apresentado oficialmente,sabe que Petit já vai orientar o treino das 15 horas do Belenenses SAD. O antigo internacional português substitui Pedro Ribeiro que deixou o cargo no fim-de-semana.