Petit: «Não é decisivo mas é muito importante»

O Belenenses SAD tem um teste difícil esta sexta-feira, em Famalicão, mas Petit acredita que a equipa tem todas as condições para conquistar os três pontos num jogo "importante" mas não decisivo.





"É importante para as duas equipas. O Famalicão tem um coletivo forte e individualidades fortes. Não é um jogo decisivo mas é muito importante para o que pode ser o nosso futuro. Se vencermos fazemos oito pontos nos últimos cinco jogos, o que seria muito bom", afirmou o treinador do azuis, na conferência de imprensa de antevisão.Do outro lado estará uma equipa que, com Silas ao comando, soma duas derrotas, mas Petit lembra as dificuldades que teve pela frente ao preparar o jogo contra um adversário que tem apresentado vários sistemas. "Não é fácil... Há duas semanas mudou de treinador e nestes dois últimos jogos o Silas já utilizou três sistemas. Temos analisado o que poderá acontecer mas o foco está naquilo que nós podemos fazer. Nunca é fácil adivinhar o onze ou os sistemas que os adversários vão apresentar mas estamos focados só em nós", atirou."A equipa passa ao lado dessas questões. Estamos focamos no nosso trabalho e tentamos passar aos jogadores a mensagem de que é importante transportar as dificuldades do nosso dia a dia para os jogos e mostrar que conseguimos ultrapassar barreiras.""Este campeonato tem sido um pouco atípico. Em anos anteriores houve equipas que, nesta altura, estavam já sete ou oito pontos abaixo da linha de água e este ano estão todas muito juntas. Parece que ainda não terminámos a época passada, por tudo o que está a acontecer. Há algum cansaço psicológico.""Conseguimos recuperar o Gonçalo Silva, que esteve seis meses parado e que tem estado a jogar aos pouvcos. Agora teve uma pequena lesão frente ao V. Guimarães mas estamos a tentar recuperá-lo. O Chima Akas já está a trabalhar connosco e a progredir muito. Chegámos a temer que não pudesse jogar mais esta época mas estamos contentes com a evolução dele. Foi um dos jogadores que mais me surpreendeu na época passada e esperamos contar com ele. O Nilton Varela também já está a trabalhar no relvado mas ainda vai precisar de mais algum tempo. E depois temos o Eduardo Kau, que também já tem subido ao relvado mas, como não joga há dois anos, temos de ter calma com ele."O Belenenses SAD realiza ainda esta quinta-feira um treino no campo nº 3 do Complexo Desportivo do Jamor e segue viagem depois para Vila Nova de Famalicão.