Petit: «Não é fácil vir ao Estádio da Luz e fazer dois golos»

O Belenenses SAD perdeu (3-2) na visita ao reduto do Benfica, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que a formação do Restelo chegou a ‘assustar’ os encarnados.





No final do encontro, Petit mostrou-se insatisfeito pelo resultado obtido no Estádio da Luz, considerando-o "injusto" depois de tudo o que a equipa foi capaz de fazer durante o encontro, principalmente na segunda parte."É um resultado injusto por tudo aquilo que fizemos e criámos durante o jogo. Na primeira parte não estivemos tão bem, mas tivemos duas oportunidades na cara do guarda-redes onde podíamos ter feito o golo. Depois o Benfica marcou num erro nosso, nunca perca de bola. A segunda parte é totalmente nossa, vê-se pelas estatísticas, mais posse, mais remates, mais chances. Tudo isto dá-nos mais responsabilidades para o futuro, já para o próximo jogo. Sinto me bastante orgulhoso pelo trabalho que temos desempenhado e na evolução que temos vindo a fazer", afirmou o técnico do Belenenses SAD, em delcarações à BTV."Ainda só temos três semanas de trabalho, mas dá-nos agora mais responsabilidade para o futuro. Não é fácil vir aqui e fazer dois golos. Mas acho que é um resultado injusto por tudo aquilo que aqui fizemos", finalizou.