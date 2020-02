Petit: «Não foi só a finalização, faltou entrar bem no jogo»

O Belenenses SAD foi este sábado derrotado pelo Santa Clara, no Jamor, por 2-0, numa partida na qual segundo a análise de Petit faltou aos azuis uma entrada mais decidida na partida. O técnico do Belenenses SAD assume também que a finalização não esteve apurada o suficiente para alcançar os pontos neste duelo da 20.ª jornada da Liga NOS.





"Não foi só a finalização, faltou entrar bem no jogo. Houve muita apatia da nossa parte, muitos passes errados, a equipa não se encontrou, mas pelo menos não permitiu oportunidades ao Santa Clara. A partir dos 20 minutos, conseguimos entrar no jogo, temos uma oportunidade com o Marco, outra com o Licá, mais duas ou três situações que poderíamos ter definido de outra maneira, mas não conseguimos e depois sofremos dois golos. Na segunda parte, pedimos mais intensidade na circulação de bola e mais agressividade, tentámos, mas a finalização não foi a melhor hoje. Temos de analisar e corrigir", começou por dizer.São decisivos para o jogo, depois tivemos de correr atrás do prejuízo. O Santa Clara joga muito na transição, o seu guarda-redes tem um lançamento muito longo e conseguimos anular essas situações, mas o jogo ficou decidido nos dois lances: um erro nosso e uma bola parada a nosso favor.Estou aqui para arranjar soluções. Amanhã temos de chegar aqui de cabeça levantada e corrigir. Temos de trabalhar bem.Encontrei-o a chorar quando reuni os jogadores todos e disse-lhe que na próxima semana vai ser titular. Todos falhamos, isto é um coletivo. A melhor coisa que lhe poderia dizer é que vai jogar".