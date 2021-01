Petit: «Não nos podemos queixar de jogar de três em três dias»

O treinador do Belenenses SAD afirmou este domingo que o espaço temporal entre jogos "deu para recuperar" o plantel, tendo em mente o triunfo na visita ao Santa Clara, na 16.ª jornada da Liga NOS.

"Não nos podemos queixar de jogar de três em três dias. Para este jogo, já tivemos mais um dia, deu para recuperar. Sabemos que alguns jogadores estão com alguma carga, temos de saber gerir isso, mas vamos entrar para lutar pelos três pontos, que é o nosso objetivo", expressou Petit na antevisão ao encontro, realizada através da internet.

Os lisboetas chegam a esta partida após terem sido eliminados da Taça de Portugal (3-0 perante o Benfica, na Luz), mas com uma vitória moralizadora na última jornada da Liga (2-0 ao Tondela), numa situação idêntica ao Santa Clara, que sucumbiu na prova rainha diante do Sporting de Braga (2-1), mas derrotou o Rio Ave, pelo mesmo resultado, na jornada anterior.

"É natural que, de um jogo para outro, possamos fazer algumas mudanças, mas tudo depende das nossas dinâmicas e da equipa adversária. Vamos com uma equipa forte e a saber o que fazer no jogo. Queremos dar continuidade ao último resultado no campeonato", sublinhou.

Os açorianos totalizam 18 pontos na competição, dos quais apenas cinco foram conquistados no seu reduto, mas Petit entende que o Belenenses SAD vai "apanhar muitas dificuldades" perante uma equipa "bem trabalhada pelo treinador" Daniel Ramos, querendo transportar para o jogo a "personalidade" demonstrada e outros fatores positivos dos últimos duelos.

O médio Cauê rescindiu o vínculo contratual que o ligava ao Belenenses SAD, depois de 15 partidas disputadas com a camisola dos azuis, tendo perdido espaço entre as escolhas de Petit para o centro do terreno ao longo da temporada. "O Cauê é um jogador que já conhecia e que foi importante na primeira fase do campeonato. Não estava a ser opção e é natural que, quando não joga, não fique satisfeito. Teve oportunidade de ter um projeto diferente, e de poder ir jogar para outro lado. Desejo-lhe as maiores felicidades", explicou.

Sobre possíveis entradas nos últimos dias do mercado, Petit mostrou confiança na equipa. "Acreditamos no plantel, e no que os jogadores podem dar. Temos de estar adaptados ao mercado, uns podem sair e outros entrar. Estou satisfeito com o comportamento destes jogadores. Se não vier ninguém, é com estes que vamos trabalhar. Se vier, é bem-vindo", explicou.

O avançado Miguel Cardoso está castigado e não poderá ser opção face aos açorianos, enquanto Afonso Sousa, recuperado da infeção pelo novo coronavírus, que o afastou dos dois últimos jogos, treinou hoje e integra a comitiva que viaja para os Açores. De fora, mantêm-se igualmente os defesas Eduardo Kau, Chima Akas e Nilton Varela, todos com lesões prolongadas.

Belenenses SAD, 14.º classificado, com 15 pontos, e Santa Clara, nono, com 18, defrontam-se na segunda-feira para a 16.ª jornada da Liga NOS, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, a partir das 17:00 (16:00 nos Açores), com arbitragem de Hugo Silva, da associação de Santarém.