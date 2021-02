Petit: «O FC Porto é a equipa mais difícil que vamos apanhar no campeonato»

O treinador do Belenenses SAD não tem dúvidas de que o FC Porto vai colocar muitos desafios à equipa no jogo desta quinta-feira, no Estádio Nacional. Na antevisão ao jogo, Petit foi taxativo: "O FC Porto é a equipa mais difícil que vamos apanhar no campeonato. É muito intensa no ultimo terço, muito agressiva. Fazem pressão alta às equipas que querem sair a jogar desde trás. Tem processos bem definidos e vamos sentir algumas dificuldades."





Depois da derrota na última jornada, frente ao Santa Clara (0-2), nos Açores, Petit lembra que o mais importante é recuperar o ânimo dos jogadores. "Não fomos tão consistentes como costumamos ser, não fomos a equipa que eu esperava, mas já faz parte do passado. Agora temos de recuperar os jogadores, animicamente, para colocarmos em prática a nossa estratégia", afirmou o técnico, de 44 anos, falando depois do caso de Tomás Ribeiro, defesa-central que esteve com um pé no V. Guimarães mas cuja transferência acabou por falhar."O Tomás é um miúdo que está a crescer. Ele era para ter ido jogar aos Açores mas não foi para poder ir fazer os testes médicos no Vitória. Não aconteceu essa transferência e, por isso, agora continua a fazer parte do nosso grupo. Se estiver em condições em termos mentais estará no jogo", garantiu Petit, falando depois da importância de voltar a ter Miguel Cardoso: "Vai voltar depois de ter estado castigado. Tem sido difícil porque também tivemos o Richard, o Varela, o Afonso Sousa e o próprio Miguel infetados com Covid-19... Isso tira alguma intensidade aos jogadores e torna-se mais complicado. O Cassierra também tem tido alguma fadiga e poderemos ter de fazer algumas mudanças. Mas o Tomás Ribeiro e o Miguel Cardoso fazem parte do onze para este jogo."