Petit: «O resultado aceita-se pelo que as duas equipas fizeram em campo»

O Belenenses SAD empatou (1-1) na receção ao Vitória de Guimarães, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS, num encontro que ficou marcado pelo autogolo de Sacko e pelo tento de João Carlos Teixeira, ambos jogadores dos vimaranenses.





No final do encontro, Petit afirmou que o resultado ajusta-se ao que as duas equipas foram capazes de fazer dentro de campo, destacando a melhoria que a equipa teve no segundo tempo, em comparação com a primeira parte."Foi um bom jogo. Na primeira parte, o Vitória foi muito mais forte do que nós. Tivemos uma estratégia diferente por causa da ausência do Silvestre Varela. Sabíamos que teríamos espaços na defesa do Vitória, pois sobem muito e queríamos tirar partido disso, mas tivemos muita intranquilidade. Corrigimos ao intervalo algumas dinâmicas, o Licá e o Marco Matias a jogar mais entre linhas. O jogo começou a entrar, começámos a controlar, mas não houve muitas oportunidades de golo. Acho que se aceita este resultado, pelo que as duas equipas fizeram [em campo]", começou por dizer o treinador do Belenenses SAD."O Sacko, o Marcus Edwards e o João Carlos Teixeira criaram um triângulo que nos criou dificuldades. Não estávamos a conseguir entrar na profundidade, estávamos a exagerar no passe mais longo. O Rúben Lima deu mais consistência e qualidade. Começámos a sair mais, o Tiago Esgaio e o Rúben Lima deram mais profundidade, e estivemos mais perto da nossa identidade de jogo, com mais bola.""Temos sido muito consistentes a nível defensivo. É bom sinal quando não sofremos. Hoje sofremos, mas conseguimos estar equilibrados no aspeto defensivo, contra uma equipa bem estruturada, com boas ideias de jogo e que nos criou dificuldades.""A nível técnico e tático, somos uma equipa que quer jogar, ter bola e ser agressiva. Temos 30 pontos, queremos fazer o nosso trabalho jogo a jogo, conquistar os três pontos. Eles [os jogadores] têm vindo a melhorar, há tempo para a equipa continuar a crescer", concluiu.