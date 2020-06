Petit: «Os jogadores já costumam estar ao sol com as famílias nesta altura...»

Ansioso e preparado. Assim está Petit antes do regresso do Belenenses SAD à ação no campeonato, quando os azuis visitarem o Aves. O técnico reconhece que este é um momento atípico, até porque, em condições normais, os jogadores já estariam a descansar nesta altura.





"Em termos mentais estou bem. Deu mais desgaste mas não foi fácil. O aspeto psicológico vai contar muito. Habitualmente os jogadores já estavam de férias e ao sol com as famílias nesta altura. Estamos habituados a terminar uma época, estar três ou quatro semanas de férias e depois iniciar uma pré-época normal. Mas trabalhámos bem e sabemos que os jogadores se vão apresentar bem. O grupo é fantástico. Mal cheguei aqui disse que era diferente de todos os outros", começou por referir, em conferência de imprensa.Sem medo de entrar em campo, Petit reconhece, no entanto, que não sabe muito bem o que esperar da equipa do Aves. Houve mudanças importantes, como a saída de Welinton durante a paragem do campeonato."Já não há receio porque vimos a trabalhar alguns dias juntos. Sabemos que do outro lado temos uma equipa que vamos defrontar, também tem jogadores castigados, dois que rescindiram. Vamos um pouco às cegas em relação ao que é a equipa do Aves. Mas olhamos mais para a nossa a ideia, para a nossa componente física, para o que vamos apresentar amanhã. Welinton era importante e as dinâmicas podem ser diferentes. Queremos entrar com o pé direito. Acredito muito que podemos fazer uma reta final muito boa. Sinto uma equipa alegre, que quer atacar, fazer golos e jogar bom futebol", acrescentou.Certo é que o treinador, que espera dar continuidade "às boas dinâmicas" que a equipa apresentava, espera ter hipótese de fazer cinco substituições num jogo brevemente. "A componente física não vai ser igual. São 10 jogos com cinco ou seis dias entre jogos. Disse logo ao início que todos os jogadores iam ser importantes e que iam ter a sua oportunidade. Se tivéssemos mais dois que pudessem entrar na partida era benéfico. Esperamos que para a semana já possamos ter as cinco substituições. É normal as equipas começarem a cair aos 60 ou 70 minutos. Era importante ter as cinco substituições", rematou.